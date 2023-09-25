У Канаді спалахнув скандал через оплески ветерану дивізії СС "Галичина" під час візиту президента України Володимира Зеленського.

У п'ятницю, 23 вересня, президент України відвідав парламент Канади. Одразу після його промови у Палаті громад присутні влаштували овації 98-річному Ярославу Гуньку.

Спікер Палати громад Ентоні Рота назвав його "канадським та українським героєм", який бився у складі Першої Української дивізії, а також людиною, яка виборювала незалежність України.

Разом із канадськими парламентарями ветерану аплодували Володимир Зеленський та прем'єр Канади Джастін Трюдо.

Наступного дня центр з вивчення Голокосту "Друзі Симона Візенталя" заявив, що ветеран служив у 14-й гренадерській дивізії СС "Галичина", нацистській військовій частині, яка чинила злочини проти людяності. Єврейський центр Симона Візенталя висловив обурення, що таким людям дають платформу.

Спікер Палати громад Канади Ентоні Рота вибачився за організацію виступу "людини, яка билася на боці нацистського формування" під час Другої світової. Він заявив, що не знав про особливості біографії цього чоловіка.

Згодом мені стала відомою додаткова інформація, яка змушує мене шкодувати про своє рішення. Я хочу прояснити, що ніхто, включаючи колег-парламентаріїв та делегацію України, не знав про мій намір.. Я особливо хочу вибачитися перед єврейськими громадами в Канаді та в усьому світі.

У канцелярії прем'єр-міністра Джастіна Трюдо вибачення спікера назвали правильним рішенням і заявили, що не несуть жодної відповідальності за появу екс-військового у Палаті громад.

При цьому організації та дипломати продовжують виступати із засудженням того, що сталося. Наприклад, посол Польщі в Канаді зажадав додаткових вибачень через появу 98-річного Гунька у парламенті. За його словами, Польща "ніколи не погодиться обілити таких лиходіїв".

На відео Ярослав Гунько з'являється з 35:20.