На курському аеродромі "Халіно" дрон-пастка вбив командування авіаполку росіян - ГУР [ Редагувати ]
Розвідка України стверджує, що безпілотник атакував аеродром Халіно в Курську - там загинули чи отримали поранення російські офіцери. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Вони стверджують, що російські засоби радіоелектронної боротьби перехопили безпілотник поруч з аеродромом та приземлили його на злітно-посадковій смузі.
Коли на місце події приїхало керівництво 14-го винищувального авіаполку імені Жданова і співробітники ФСБ, які вирішили оглянути безпілотник, відбулася детонація боєприпасу.
Під час вибуху, за даними джерел, загинули чи отримали поранення командир 14-го авіаполку, один із його заступників, група офіцерів-авіаторів, представник військової контррозвідки ФСБ та працівники аеродрому.
Російські Z-блогери, у тому числі Борис Рожин та Fighterbomber, повідомили про атаку на аеродром Халіно у Курську ввечері 24 серпня. За їхніми словами під час атаки загинули люди. Офіційно цю інформацію не підтвердили.
На аеродромі Халіно базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк, на озброєнні якого стоять літаки Су-30СМ.
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