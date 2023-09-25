Розвідка України стверджує, що безпілотник атакував аеродром Халіно в Курську - там загинули чи отримали поранення російські офіцери. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Вони стверджують, що російські засоби радіоелектронної боротьби перехопили безпілотник поруч з аеродромом та приземлили його на злітно-посадковій смузі.

Коли на місце події приїхало керівництво 14-го винищувального авіаполку імені Жданова і співробітники ФСБ, які вирішили оглянути безпілотник, відбулася детонація боєприпасу.

Під час вибуху, за даними джерел, загинули чи отримали поранення командир 14-го авіаполку, один із його заступників, група офіцерів-авіаторів, представник військової контррозвідки ФСБ та працівники аеродрому.

Російські Z-блогери, у тому числі Борис Рожин та Fighterbomber, повідомили про атаку на аеродром Халіно у Курську ввечері 24 серпня. За їхніми словами під час атаки загинули люди. Офіційно цю інформацію не підтвердили.

На аеродромі Халіно базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк, на озброєнні якого стоять літаки Су-30СМ.