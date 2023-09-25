В Італії помер останній хрещений батько "Коза Ностри" (фото) [ Редагувати ]
У лікарні італійського міста Л'Акуїла помер один з лідерів сицилійського злочинного угруповання "Коза ностра" (італ. Cosa Nostra - "наша справа") Маттео Мессіна Денаро. Про це повідомляє агентство ANSA.
Три роки у 62-річного боса мафії діагностували рак товстої кишки. Денаро зробили кілька операцій та хіміотерапію. З серпня він перебував у лікарні "Акуїла" в броньованій палаті. 22 вересня Денаро впав у кому, після чого лікарі констатували його смерть.
Маттео Мессіну Денаро, який вважався одним із останніх лідерів "Коза ностра" першої величини, які перебували на волі, затримали у січні 2023 року. Боса мафії знайшли у приватній клініці у Палермо на Сицилії, де він проходив лікування.
Денаро перебував у розшуку з літа 1993 року і був заочно засуджений до довічного ув'язнення за організацію десятків вбивств, у тому числі двох прокурорів у боротьбі з мафією Джованні Фальконе та Паоло Борселліно у 1992 році.
Йому також загрожувало довічне ув'язнення у справі про вибухи у Флоренції, Римі та Мілані у 1993 році.
Денаро став одним із лідерів "Коза ностра" після того, як у 2006 році заарештували лідера сицилійської мафії Бернардо Провенцано.
Влітку 2021 року повідомлялося, що в Італії вийшов на волю Джованні Бруска - колишній глава сицилійської мафії на прізвисько Свиня ("u Verru").
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