У Сорокиному на окупованій Луганщині вибухнув склад боєприпасів на заводі "Юність" (відео) [ Редагувати ]
У Краснодоні (Сорокино) на окупованій Луганщині відбулася детонація боєприпасів на промисловому майданчику заводу "Юність". Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Окупантам вже неспокійно у глибокому тилу - "бавовна" розквітла у Сорокиному. Кажуть, що їх "бамбили 8 лет", але "бавовну" бачать і чують наче вперше.
Сьогодні вона завітала до Сорокиного на Луганщині. У глибокий російський тил, за більш ніж сотню кілометрів від фронту. Боєприпаси детонують на промисловому майданчику заводу "Юність".
У російських телеграм-каналах поширюють відео, зняті після вибуху в районі заводу "Юність". Оголошено евакуацію шкіл, вибухи від детонації чути далеко за межами міста.
Сорокино знаходиться в глибокому тилу армії рф, прильотів там не спостерігалося з 2014 року. Підприємство "Юність" розташоване на трасі у напрямку Луганська. Ще з початку війни проти України у 2014 році росія використала "Юність" як військову базу та логістичний хаб.
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