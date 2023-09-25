У Краснодоні (Сорокино) на окупованій Луганщині відбулася детонація боєприпасів на промисловому майданчику заводу "Юність". Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Окупантам вже неспокійно у глибокому тилу - "бавовна" розквітла у Сорокиному. Кажуть, що їх "бамбили 8 лет", але "бавовну" бачать і чують наче вперше. Сьогодні вона завітала до Сорокиного на Луганщині. У глибокий російський тил, за більш ніж сотню кілометрів від фронту. Боєприпаси детонують на промисловому майданчику заводу "Юність".

У російських телеграм-каналах поширюють відео, зняті після вибуху в районі заводу "Юність". Оголошено евакуацію шкіл, вибухи від детонації чути далеко за межами міста.

Сорокино знаходиться в глибокому тилу армії рф, прильотів там не спостерігалося з 2014 року. Підприємство "Юність" розташоване на трасі у напрямку Луганська. Ще з початку війни проти України у 2014 році росія використала "Юність" як військову базу та логістичний хаб.