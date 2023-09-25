В Одесі під завалами зерносховища знайшли тіла двох загиблих (фото) [ Редагувати ]
В Одесі внаслідок ракетного удару російських окупантів уночі 25 вересня загинуло двоє людей. Їхні тіла знайшли під завалами. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Щойно під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу.
Вночі російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці в Одесі спалахнула пожежа.
У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло першого зниклого.
по темі
В Одеській області були знищені ворожі ракети завдяки діям протиповітряної оборони
Розвідка України стверджує, що безпілотник атакував аеродром Халіно в Курську - загинули чи отримали поранення російські високопосадовці
У ніч проти понеділка, 25 вересня, окупанти атакували Одесу
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що вночі 25 вересня росіяни обстріляли Одесу
Перетворити відлуння війни на артоб'єкти! Таку мету поставив собі скульптор з Одеси Кирило Максименко. На відкритті виставки побували й наші кореспонденти.