В Одесі внаслідок ракетного удару російських окупантів уночі 25 вересня загинуло двоє людей. Їхні тіла знайшли під завалами. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Щойно під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу.

Вночі російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці в Одесі спалахнула пожежа.

У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло першого зниклого.