Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту рф у Севастополі був ліквідований його командувач . Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Після ураження штабу чф рф загинуло 34 офіцера, серед них командувач чф рф. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню.

Адмірал Віктор Соколов

Ім'я командувача не вказується, але відомо, що Чорноморським флотом рф командує адмірал Віктор Соколов. росія його загибель не підтверджувала.

Нагадаємо, 22 вересня Сили оборони України завдали ракетного удару по штабу Чорноморського флоту рф в окупованому Севастополі було завдано 22 вересня.

У Міноборони РФ заявили, що під час відбиття атаки сили ППО збили п'ять ракет. За даними відомства, внаслідок атаки один військовий зник безвісти.

Телеканал Sky News з посиланням на Повітряні сили України повідомив, що удару по штабу окупантів завдали британськими ракетами Storm Shadow, які запускали з українських бомбардувальників Су-24.