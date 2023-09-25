Танки Abrams прибули в Україну - Зеленський [ Редагувати ]
Перша партія американських танків Abrams прибула в Україну раніше запланованого терміну - в суботу, 23 вересня, повідомляє газета The New York Times із посиланням на двох американських чиновників.
За їхніми словами, 10 танків були доставлені в Україну "на місяці раніше від запланованого терміну і можуть бути використані в українському контрнаступі".
Інші танки надійдуть в Україну впродовж найближчих місяців, заявили співрозмовники видання.
Поставки американських танків підтвердив президент України Володимир Зеленський.
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"США мають намір прискорити постачання 31 танка Україні до осені", - заявив раніше речник Командування Армії США в Європі та Африці Мартін О'Доннелл.
Він додав, що завершено навчання 200 військовослужбовців ЗСУ управлінню M1 Abrams на американських тренувальних базах у Німеччині.
Про передачу Україні 31 танка Abrams президент США Джо Байден повідомив 25 січня.
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