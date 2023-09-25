На Львівщині під час полювання мисливець випадково застрелив свого родича. Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.

Подія сталась 23 вересня близько 23:30 в одному з лісових масивів на території Стрийського району. Під час полювання 63-річний мешканець міста Сколе здійснив постріл з мисливського карабіна "Сайга", влучивши у свого племінника - жителя Львова віком 38 років.

За словами мисливця, він з родичем полював на дичину та в темноті переплутав його зі звіром. Куля влучила чоловіку у шию, спричинивши тілесні ушкодження, від яких він помер на місці події.

За фактом вбивства через необережність поліцейські відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання, що загрожує мисливцю - позбавлення волі на строк до п’яти років.

Вбивця затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Також правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження зброю, з якої був здійснений смертельний постріл.