росія змогла уникнути впливу стелі цін на російську нафту, запроваджену країнами Заходу на більшу частину нафтового експорту.

У серпні майже три чверті всіх морських перевезень нафти з рф здійснювалися без західної страховки, яка є важелем дотримання цінової стелі, випливає з аналізу судноплавних та страхових записів, проведеного газетою Financial Times.

За даними Kpler, навесні 2023 року частка морських перевезень російської нафти без страховки компаній країн Заходу зросла до 50%.

За оцінкою Київської школи економіки, яку наводить газета, росія в умовах зростання світових цін на нафту з липня та зниження дисконту в 2023 році заробить від експорту нафти щонайменше на $15 млрд більше, ніж торік.

Стеля ціни на російську нафту, яку західні країни погодили на початку грудня, встановлена на рівні $60 за барель. Її регулярно переглядатимуть. За задумом, вона має бути принаймні на 5% нижчою, ніж вартість російської нафти на світових ринках.

15 вересня мінфін рф повідомив, що середня ціна Urals за період з 15 серпня по 14 вересня становила $77,03 за барель.

13 вересня Міжнародне енергетичне агентство опублікувало новий звіт. У ньому йдеться про те, що обмеження на видобуток нафти країнами ОПЕК+ призведе до її значного дефіциту на світовому ринку в другій половині 2023 року.

Нагадаємо, на початку червня країни ОПЕК+ домовились скоригувати загальний рівень видобутку нафти до 40,46 млн барелів на добу з 2024 року.