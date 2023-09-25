У США приземлилася капсула з ґрунтом з астероїда Бенну [ Редагувати ]
Капсула із зібраними на астероїді Бенну зразками ґрунту, скинута з американського космічного апарату OSIRIS-Rex, приземлилася у штаті Юта, повідомило NASA.
На полігон Пентагону вона приземлилася 24 вересня о 10:55 за місцевим часом (17:55 за київським).
Зонд скинув капсулу з висоти приблизно 102 тис. км. Капсула доставила Землю майже 250 грамів ґрунту астероїда.
Його вивчать у Космічному центрі NASA імені Джонсона у Х'юстоні.
Апарат OSIRIS-Rex було запущено у 2016 році. До астероїда Бенну він дістався у грудні 2018-го. Впродож двох років проведених апаратом на орбіті астероїда проходило дистанційне вивчення.
Це перша місія NASA щодо повернення на Землю зразків ґрунту астероїда. У грудні 2020 року японці повернули на Землю капсулу з ґрунтом астероїда Рюгу.
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