Росія втрачає контроль над українським морським експортом, і найближчими тижнями ця тенденція посилюватиметься.

Про це повідомляє керівник Управління з координації санкцій Держдепу США Джеймс О'Браєн.

"Україна вже зараз має у своєму розпорядженні кілька судів, які вийшли з портів і залишаються в територіальних водах. Крім того, російські атаки на українські судна призводять до підвищення ставок страховиків і збільшення витрат Москви", - підкреслив чиновник.

Як відомо, другий корабель із зерном вийшов із українського порту і вже прибув до Туреччини. Ще три кораблі прямують до наших портів під завантаження експортною продукцією. Це дає підстави припускати, що РФ втратила контроль над українським експортом, і це дає можливість Україні розблокувати порти для всіх видів продукції, а не тільки зернові, як раніше.