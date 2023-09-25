Українська співачка Ані Лорак, яка замовчує агресію росії проти України, відверто розповіла про свої стосунки зі співаком Філіпом Кіркоровим.

Вона зізналася, що з ним вона познайомилася ще в 2008 році і у них відразу ж "виник особливий зв'язок", пишуть росСМІ.

Тоді зрадниця вирішила, що в особі Філіпа до неї повернувся покійний родич.

"Нашій дружбі вже 15 років. Але дружба, як почалася з "Євробачення", так і триває до цього дня. Це вже мій родич. Я думаю, що Філіп якоюсь мірою мені замінив брата. Тому що він завжди зі мною, щоб не сталося, я знаю, що навіть, якщо вночі подзвоню, то він прийде на допомогу", - заявила Лорак.