Телеведучі телеканалу "1+1" Наталя Мосейчук, Юрій Горбунов та Алла Мазур, а також колишній міністр культури і гендиректор телеканалу Олександр Ткаченко готові взяти на поруки Ігоря Коломойського, який є власником "1+1".

Усі вони присутні на судовому засіданні 25 вересня, де розглядається апеляція олігарха на обрання запобіжного заходу.

Наталя Мосейчук

Адвокат Коломойського повідомив, що є 15 заяв про готовність взяти його на поруки. Серед них телеведучі та журналісти телеканалу, а також рабин Дніпропетровської області Шмуель Каминецький.

Юрій Горбунов

Нагадаємо, 2 вересня СБУ вручила Ігорю Коломойському підозру у шахрайстві (стаття 190 КК) та легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом (стаття 209 КК).

За версією слідства, з 2013 до 2020 року бізнесмен легалізував понад півмільярда гривень "шляхом їх виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ".

Того ж вечора Шевченківський районний суд Києва відправив Коломойського під варту на два місяці. Суд надав можливість внести заставу за бізнесмена у розмірі 510 млн грн. Представники Коломойського вирішили не вносити заставу.

У матеріалах кримінальної справи Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру.