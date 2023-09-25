Ткаченко, Мосейчук, Горбунов та Мазур хочуть взяти Коломойського на поруки (фото, відео) [ Редагувати ]
Джерело: Ян Доброносов
Телеведучі телеканалу "1+1" Наталя Мосейчук, Юрій Горбунов та Алла Мазур, а також колишній міністр культури і гендиректор телеканалу Олександр Ткаченко готові взяти на поруки Ігоря Коломойського, який є власником "1+1".
Усі вони присутні на судовому засіданні 25 вересня, де розглядається апеляція олігарха на обрання запобіжного заходу.
Наталя Мосейчук
Адвокат Коломойського повідомив, що є 15 заяв про готовність взяти його на поруки. Серед них телеведучі та журналісти телеканалу, а також рабин Дніпропетровської області Шмуель Каминецький.
Юрій Горбунов
Нагадаємо, 2 вересня СБУ вручила Ігорю Коломойському підозру у шахрайстві (стаття 190 КК) та легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом (стаття 209 КК).
За версією слідства, з 2013 до 2020 року бізнесмен легалізував понад півмільярда гривень "шляхом їх виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ".
Того ж вечора Шевченківський районний суд Києва відправив Коломойського під варту на два місяці. Суд надав можливість внести заставу за бізнесмена у розмірі 510 млн грн. Представники Коломойського вирішили не вносити заставу.
У матеріалах кримінальної справи Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру.
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