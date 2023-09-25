Титул "Міс Україна 2023" здобула 18-річна студентка Софія Шамія з Київської області. Про це повідомляється на офіційній сторінці конкурсу в Facebook.

"Оголошуємо імена переможниць конкурсу “Міс Україна 2023”, яких українці, обрали за допомогою онлайн-голосування на сайті missukraine.ua.

Титул "Міс Україна 2023" отримує 18-ти річна Софія Шамія з Київської області, уособлюючи справжню красу та гідність. Вітаємо з перемогою!", - повідомляє "Міс Україна".

Софія навчається на економічному факультеті у Києво-Могилянській академії. Вільно володіє англійською мову. Сім років займалася танцями. З дитинства обожнює малювати, створює картини у стилі поп-сюрреалізм та організувала благодійний аукціон своїх робіт, а всі вилучені кошти передала на допомогу ЗСУ.

Вона вирушить на фінал найголовнішого міжнародного конкурсу Miss World, що відбудеться вже 16 грудня в Індії.

Софія Шамія

Крім того, національний комітет оголосив імена володарок титулів "Міс Інтернешнл Україна-2023" та "Міс Земля Україна-2023".

Титул "Міс Інтернешнл Україна 2023" здобула 18-ти річна Софія Згоба зі Львівської області.

Софія вирушить на міжнародний конкурс Miss International, який відбудеться у Токіо, дата проведення фіналу - 26 жовтня.

Софія Згоба

Титул "Міс Земля Україна 202" отримує 21-річна Анастасія Феєр, з Закарпатської області.

Фінал Miss Earth відбудеться у Вʼєтнамі 22 грудня під патронатом Організації Об'єднаних Націй. Головна місія учасниць - привернення уваги до гуманітарних проблем сучасності, захист довкілля, охорона живої природи.

Анастасія Феєр

Нагадаємо, у серпні титул "Міс Україна Всесвіт"-2023 завоювала Ангеліна Усанова з Києва.