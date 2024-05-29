Погода в Україні 29 травня: де пройдуть дощі [ Редагувати ]
Сьогодні, 29 травня, в Україні дощитиме. Причому подекуди можливі не просто дощі, а зливи зі шквалами.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
"Сьогодні активні погодні процеси очікуються на півдні України - дощі, грози, можливі навіть сильні зливи та шквали!" - розповіла вона.
Локальні грозові дощі пройдуть 29 травня також на заході, а до кінця доби середи нестійка погода з локальними дощами охопить усю Україну.
"Температура повітря вирішить випендритися - найтепліше, ледь не до спеки, буде на півночі та сході +26...+29 градусів, а найхолоднішою виявиться південна частина, +20...+24 градуси", - зазначила Діденко, додавши, що у центрі передбачається +22....+26 градусів.
У Києві 29 травня - локальний дощ, гроза. Вдень буде дуже тепло, +26...+28 градусів.
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