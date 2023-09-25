Обстріли Берислава: троє людей загинули, двоє поранені [ Редагувати ]
Російські окупанти цілий день обстрілювали Берислав Херсонської області. Загалом троє людей загинули, двоє отримали поранення.
Про це в Telegram-каналі розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"На жаль, стало відомо про смерть 55-річного чоловіка, який потрапив під удар ворожої авіації у Бериславі. Лікарі боролися за його життя зранку, але поранення виявилися надто тяжкими", - розповів очільник ОВА.
Загалом російський авіаудар по місту забрав життя трьох людей, ще одна жінка - знаходиться у лікарні.
Крім того, як зазначили у Херсонській ОВА, під удар ворога на виїзді з міста потрапила 27-річна жінка.
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