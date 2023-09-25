На росії випустили фільм про події в Україні у лютому-березні 2022: які там наративи поширює кремль

Пропаганда з великих екранів. В росії взялися ударними темпами клепати художні фільми про події в Україні.а це кремль витрачає мільярди рублів. Даніїл Снісар, проаналізував фільм і готовий розповісти - як росія бреше про вчинені нею злочини.