У Маріуполі партизани знеструмили базу армії рф [ Редагувати ]
В окупованому Маріуполі (Донецька область) місцеві партизани знешкодили трансформатори, які забезпечували електрикою базу росіян.
Про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"В Маріуполі спротив знешкодив трансформаторні установки в районі між житловим мікрорайоном № 23 та селом Старий Крим", - йдеться у повідомленні.
Андрющенко уточнив, що вони забезпечували базу окупантів електрикою.
Також він показав, що цей процес супроводжувався яскравими спецефектами у вигляди чорного диму та як наслідок, підвищеним рівнем тривожності.
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