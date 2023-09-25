Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії, є жертви [ Редагувати ]
Російські військові обстріляли житлові квартали Херсону з артилерії ввечері 25 вересня. В результаті атаки загинули троє людей.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура в Telegram.
"Унаслідок масивного обстрілу загинули троє людей - два чоловіки та жінка. Вони знаходились на вулиці", - йдеться у повідомленні.
При цьому ще двоє містян отримали поранення. Їх госпіталізовано.
Також внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, торгівельні точки, автотранспорт.
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