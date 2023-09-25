В понеділок, 25 вересня, Україна отримала 100 млн доларів США від Світового Банку під гарантію Великої Британії.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що ці кошти – частина п'ятого додаткового фінансування від проєкту "Підтримка державних видатків щодо забезпечення сталого державного управління в Україні "PEACE in Ukraine.

В Мінфіні повідомили, що уошти буде спрямовано на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року.

"Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року сягає 1,6 млрд дол. США.