Україна отримає додаткові 100 млн доларів: куди підуть гроші [ Редагувати ]
В понеділок, 25 вересня, Україна отримала 100 млн доларів США від Світового Банку під гарантію Великої Британії.
Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів.
Зазначається, що ці кошти – частина п'ятого додаткового фінансування від проєкту "Підтримка державних видатків щодо забезпечення сталого державного управління в Україні "PEACE in Ukraine.
В Мінфіні повідомили, що уошти буде спрямовано на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року.
"Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року сягає 1,6 млрд дол. США.
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