"Бабине літо" поки триває, проте зниження температури повітря почнеться, орієнтовно, 1 жовтня. Дощі очікуються після 3 жовтня.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

Повідомляється, що протягом тижня температура повітря буде високою: +24+29 градусів і навіть у нічні години буде не холодно, +10+17 градусів.

У Києві сухо, сонячно, тепло, до +27 градусів.

Синоптик застерігає, що за таких синоптичних умов зростає суттєво пожежна небезпека, тому варто поводитися обережно з вогнем у лісі.

Вночі та вранці виникатимуть осінні тумани, тому водіям,потрібно бути уважними і не забувати вмикати фари.

За прогнозом Діденко, зниженя температури очікується з перших днів жовтня. Перші дощі можуть пройти після 3 жовтня.