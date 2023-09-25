У Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги [ Редагувати ]
Мешканці Миколаєва сьогодні, 25 вересня, увечері почули вибух. У Миколаївській області оголошено повітряну тривогу.
Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальних подробиць події та не називають причин вибухів.
Жителям області необхідно залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Варто зауважити, що Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Миколаївській області.
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім написав про пуски у бік Миколаєва.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич написав про "приліт" у місті.
Також він закликав мешканців не публікувати нічого у соцмережах.
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