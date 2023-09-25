Мешканці Миколаєва сьогодні, 25 вересня, увечері почули вибух. У Миколаївській області оголошено повітряну тривогу.

Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальних подробиць події та не називають причин вибухів.

Жителям області необхідно залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Варто зауважити, що Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у Миколаївській області.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім написав про пуски у бік Миколаєва.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич написав про "приліт" у місті.

Також він закликав мешканців не публікувати нічого у соцмережах.