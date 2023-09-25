Вперше від початку повномасштабного вторгнення до України із росії приїхала дружина військовополоненого росіянина. Журналіст Дмитро Карпенко, який зазвичай бере інтерв'ю у військовополонених, поспілкувався із Іриною Криніною. Відповідне відео оприлюднив YouTube-канал Volodymyr Zolkin.

росіянка Ірина Криніна приїхала з Красноярська із двома доньками 7 та 10 років. Жінка розповіла, що не підтримує війну, хоче зупинити її та донести громадянам рф, що вони живуть у брехні. Але чоловік відреагува на приїзд цивільної дружини неоднозначно. Ірина списує це на шок.

Щоб виїхати з росії до Україну була побудована ціла схема. Спочатку кілька тижнів жінка чекала на візу. Потім їй та двом дочкам допомогли купити квитки до Анталії. Одразу і туди, і назад, щоб ні в кого не виникло підозри, адже силовики й так уже пильно стежили за Іриною. Під час виїзду з росії їх навіть зупинили на додаткову перевірку – опитували її та старшу дочку. Ірина нікому не казала, що їде до України. Навіть дітям. Тому й речі дівчатка зібрали, як на курорт – купальники, надувні кола. У результаті з росії їх випустили, а далі вони вже за допомогою координаторів дісталися з Анталії до Стамбула, потім Молдови, а далі - ло України. Тут їм знайшли трикімнатну квартиру.

Ірина Криніна повідомила, що вона приїхала до України, щоб донести громадянам рф, що вони живуть у брехні останні понад півтора роки.

"Коли я все усвідомила, я не змогла залишатися в росії, тому я тут, щоб донести хоч якусь інформацію до мешканців Росії, яким не все одно на війну, і які якось можуть вплинути на припинення війни. Я приїхала з двома доньками - 7 і 10 років. Залишилася нерухомість, тварини", - розповіла вона.

Жінка каже, що боїться повертатися до рф, тому що її вчинок виходить за межі розуміння багатьох людей.

"Я консультувалася не з одним юристом, перш ніж прийняти це важливе рішення і приїхати до України. Всі мені одноголосно відповідали, що це дуже небезпечно, якщо є можливість просити про політичний притулок, то краще залишатися в Києві", - розповідає вона.

Військовополонений про наміри дружини не знав. Коли він побачив її, то був приголомшений.

Чоловік опустив голову та мовчав, доки дружина розповідала, що у росії військовополонені нікому не потрібні, що її скрізь проганяли, що обмінів немає через російську сторону. Ірина розповіла, що чоловіків, які повертаються до рф після полону, відправляють назад на війну. Євген Ковтков не міг отямитись від усього почутого. Однак він повідомив, що все таки хоче йти на обмін та повертатися до росії, бо там батьки. Залишатися в Україні він не хоче, незважаючи на те, що сюди приїхала його цивільна дружина. Але щоб її в росії посадили після цього візиту до України, він теж не хоче.