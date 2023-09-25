Вже найближчими днями Землю накриє потужна магнітна буря. У період з 26 по 28 вересня можливе погіршення самопочуття у метеозалежних людей та збої у роботі електротехніки.

Про це повідомляє Центр прогнозу космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Магнітна або сонячна буря - це потужні сплески енергії на Сонці. Викиди у вигляді енергії із заряджених частинок (протонів та електронів) рухаються у просторі на дуже великій швидкості. Коли вони досягають Землі, вони взаємодіють з атмосферою і викликають різні ефекти. Сильні бурі можуть викликати полярне сяйво, впливати на роботу радіозв'язку, провокувати збої та перешкоди у роботі GPS, супутників, електромереж.

Коли очікується магнітна буря

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, сильна магнітна буря розпочнеться 26 вересня та закінчиться 28 вересня.

26 вересня вона досягне піку, а потім потужність бурі почне знижуватись. До кінця вересня на Землю чекає ще одна невелика магнітна буря, яка очікується 29 вересня. У нормальний стан магнітосфера повернеться 30 вересня.