Зеленський провів важливу нараду: подробиці [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 вересня, провів нараду і з урядовцями та Офісом президента щодо зернового експорту.
Про це повідомляє глава України у Facebook.
"Провів нараду і з урядовцями та Офісом щодо нашого зернового експорту. Скоординували подальші кроки та зафіксували досягнуті результати", - йдеться у заяві.
За його словами, Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна і це повністю раціонально.
Також Зеленський додав, що поступово прибираються емоції з цієї теми за більшістю питань. Він уточнив, що робота із сусідами може й мусить стати цілком конструктивною, і Україна все для цього робить.
"Третє: я вдячний тим нашим партнерам, які не допустили порушень торговельних правил Євросоюзу та Угоди про асоціацію. Такої ж конструктивної спільної роботи, як і з Болгарією та Румунією, очікуємо і від інших трьох країн-сусідів", - сказав президент.
Зеленський додав, що Євросоюз - це простір для взаєморозуміння та співпраці.
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