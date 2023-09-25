Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 вересня, провів нараду і з урядовцями та Офісом президента щодо зернового експорту.

Про це повідомляє глава України у Facebook.

"Провів нараду і з урядовцями та Офісом щодо нашого зернового експорту. Скоординували подальші кроки та зафіксували досягнуті результати", - йдеться у заяві.

За його словами, Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна і це повністю раціонально.

Також Зеленський додав, що поступово прибираються емоції з цієї теми за більшістю питань. Він уточнив, що робота із сусідами може й мусить стати цілком конструктивною, і Україна все для цього робить.

"Третє: я вдячний тим нашим партнерам, які не допустили порушень торговельних правил Євросоюзу та Угоди про асоціацію. Такої ж конструктивної спільної роботи, як і з Болгарією та Румунією, очікуємо і від інших трьох країн-сусідів", - сказав президент.

Зеленський додав, що Євросоюз - це простір для взаєморозуміння та співпраці.