У Севастополі та Джанкої пролунали вибухи [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У тимчасово окупованому Криму сьогодні, 25 вересня, пролунали вибухи. Їх чули мешканці вже кількох міст.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Як пишуть у мережі, вибух спочатку почули мешканці тимчасово окупованого Джанкоя. Після нього нібито була дуже потужна вибухова хвиля, кажуть місцеві жителі.
Також кілька гучних вибухів пролунали й у Севастополі.
У двох містах увімкнули сигнал повітряної тривоги. Деталі інцидентів наразі невідомі.
У той же час, як пишуть у Telegram-каналах, росіяни підняли практично всю авіацію з кримських аеродромів.
Як написав так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, в районі аеродрому "Бельбек" нібито було збито ракету.
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