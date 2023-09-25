У тимчасово окупованому Криму сьогодні, 25 вересня, пролунали вибухи. Їх чули мешканці вже кількох міст.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Як пишуть у мережі, вибух спочатку почули мешканці тимчасово окупованого Джанкоя. Після нього нібито була дуже потужна вибухова хвиля, кажуть місцеві жителі.

Також кілька гучних вибухів пролунали й у Севастополі.

У двох містах увімкнули сигнал повітряної тривоги. Деталі інцидентів наразі невідомі.

У той же час, як пишуть у Telegram-каналах, росіяни підняли практично всю авіацію з кримських аеродромів.

Як написав так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв, в районі аеродрому "Бельбек" нібито було збито ракету.