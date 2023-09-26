У батальйоні "Свобода" розповіли про оперативну ситуацію навколо Бахмута [ Редагувати ]
У вівторок, 26 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник командира батальйону "Свобода", лейтенант Національної гвардії України Володимир Назаренко розповів про оперативну ситуацію навколо Бахмута.
Підрозділи 4 бригади національної гвардії "Рубіж" і підрозділи батальйон "Свобода" виконують задачі на східному напрямку, відбивають всі спроби ворога просуватись, атакувати, продовжуючи далі йти.
"Вогонь нашої артилерії має бути влучним і точним, бійці чекають, коли наші аеророзвідники знайдуть хорошу ціль і по ній буде наноситись точковий вогонь. Кожен боєприпас, кожна куля, кожен постріл має йти у ціль, щоб максимально ефективність боєприпасів була", - додав він.
Загалом на східному напрямку, південному, на північних околицях, зокрема на одному з напрямків, де виконує задачі наша бригада, ворожих цілей вистачає. Ми прекрасно розуміємо, що під артилерією бережеться кров піхоти. Наша задача - не підпустити ворога до лінії розмежування, краще його знищити на відстані в 10,5,3,2 км, навіть в ворожих окопах, на лінії боєзіткнення краще знищувати ворога артилерією, аніж коли наші солдати щодня відбивають спроби ворога просуватись і будуть сильно ризикувати. Артилерія теж ризикує. Для ворога - це пріоритетна ціль.
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