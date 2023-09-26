Які спогади з "Азовсталі" досі не дають спати: Пташка дасть відверте інтервʼю про "другий день народження"

Парамедикиня Пташка рівно рік тому разом із побратимами повернулася додому з полону в рамках великого обміну. Цей день вона називає другим днем народження