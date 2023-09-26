Нічна атака на Одеську область: перші фото наслідків [ Редагувати ]
У вівторок зранку, 26 вересня, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів про те, що росія в черговий раз атакувала південні області України безпілотниками по типу "Шахед". Силам ППО вдалось збити більшість дронів. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.
За його даними, росія потягом двох годин атакувала ударними безпілотниками Одеську область. Більшість дронів було збито. Однак в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру.
Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили.
Він повідомив, що в результаті атаки дронів було пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися.
На щастя, вогнеборці ліквідували пожежі.
по темі
У вівторок зранку, 26 вересня, у Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги через ракетну атаку окупантів
У ніч проти понеділка, 25 вересня, окупанти атакували Одесу
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що вночі 25 вересня росіяни обстріляли Одесу
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про те, що 23 вересня росіяни атакували Дніпропетровську область - в обласному центрі було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
Начальниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила про те, що в ніч проти суботи, 23 вересня, окупанти атакували Одеську область надзвуковими ракетами