У вівторок зранку, 26 вересня, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів про те, що росія в черговий раз атакувала південні області України безпілотниками по типу "Шахед". Силам ППО вдалось збити більшість дронів. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

За його даними, росія потягом двох годин атакувала ударними безпілотниками Одеську область. Більшість дронів було збито. Однак в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру.

Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили.

Він повідомив, що в результаті атаки дронів було пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися.

На щастя, вогнеборці ліквідували пожежі.