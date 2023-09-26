Лісівники очікують на більш інтенсивну підтримку від закордонних піротехніків та екологів.

Економічне диво можливе навіть в умовах війни! Лісівникам України за рік вдалося вдесятеро збільшити загальний прибуток лісгоспів. Торік Кабмін розпочав реформу лісової галузі.

Про підсумки першого року реформи та про те, який вигляд зараз мають території, де ще зовсім недавно базувалися підрозділи російських загарбників, - у сюжеті Романа Барашева.

На цій території проживали і розміщувались російські війська - орієнтовно їх було тут від 2 до 3 тисяч... Тут дуже багато техніки стояло… Дуже багато скла, металу, алюмінію.

Сосновий ліс - на межі з Чорнобильською зоною. Торік у березні окупанти використовували цю територію як військовий польовий табір.

Костянтин Марчук, головний лісничий філії "Іванківське лісове господарство":

Тут бліндажі і на декілька чоловік, і одиночні… Бачите, переживали за свою безпеку.

В нашому лісному господарстві техніка була викрадена або розібрана. Пожежні автомобілі... Знімали що? Мотори, якісь комплектуючі, резину.

Підрозділи російської армії базувалися тут три тижні, каже Костянтин. Наприкінці березня - втекли, під щільними ударами нашої артилерії. Втім залишили по собі чимало смертоносних пасток.

Не вистачає піротехнічних груп, які проводять розмінування...

Через те, що серед дерев рашисти залишили багато мін, тисячі гектарів зелених зон не отримують належного догляду - каже лісничий. Боротьба зі шкідниками та лісовими пожежами - нині майже неможливі.

Костянтин Марчук, головний лісничий філії "Іванківське лісове господарство":

Масштаб пожежі по нашій філії пройшло більше 1000 гектарів. Це дуже багато. Це для лісників - найболючіше, що ти бачиш, що можеш зробить, але нічого не можеш подіяти, територія замінована.

Юрій Болоховець, т. в. о. генерального директора ДП "Ліси України":

Війна - це колосальний удар по лісах. Майже третина лісів нашої країни була охоплена боями різної інтенсивності, сьогодні вже майже 200 тисяч гектарів ідентифіковано заміновані…

Лісівники очікують на більш інтенсивну підтримку від закордонних піротехніків та екологів. Взялися самотужки створювати ось-такі острівки лісової безпеки біля доріг. Усі бажаючі можуть тут подихати свіжим повітрям без ризику натрапити на міну чи розтяжку.

Микола, житель Житомира:

Ми тут працюємо і відпочиваємо одночасно. Зранку планували іти в садочок, але Олександр не схотів, тому вирішили попрацювати і подивитись мультики.

Цей невеличкий рекреаційний пункт під Житомиром - доступний для всіх. Жодних вхідних квитків. Є навіть дрова для вогнища.

Ігор Даивдюк, начальник Ушомирського лісопереробного комплексу:

В холодну пору року можна розводити вогнище і зігріватися при відпочинку, тут є мангальна зона, вода, вбиральня. Аншлаг, немає навіть вільних місць.

Втім ліс - це не лише про відпочинок. Напередодні опалювального сезону головне завдання працівників лісгоспів - забезпечити дровами військових, що живуть у бліндажах, а також лікарні, школи та домівки людей, що опалюються твердим паливом.

У цьому цеху - основне навантаження бере на себе верстат-дровокол. Кожен стовбур треба розпилити…

Та розколоти.

Працюю на цьому заводі вже 23 роки.

Чоловік Надії - зараз на фронті. Про заготівлю дров на зиму жінка піклується сама.

Надія Береговська, працівниця цеху з виготовлення колотих дров:

Мені таких треба 4 піддони. - Чотири таких на зиму? - Ну, дивлячись яка зима буде. Якщо холодно, то більше, якщо тепліше – менше.

Один такий контейнер дров коштує близько 3,5 тисяч гривень. Надія порахувала - їй треба витратити до 15-ти тисяч, аби вистачило на зиму. Втім сума жінку не лякає.

Надія Береговська, працівниця цеху:

Заробітна плата у нас достойна. Середня 26 тисяч.

Юрій Болоховець, т. в. о. генерального директора ДП "Ліси України":

Ми суттєво збільшили заробітні плати навіть при всі фінансові несприятливі умови, які є на ринку деревини і в цілому у нас в країні. Донедавна всі лісгоспи разом взяті отримували 200 млн грн прибутку. Тільки за 8 місяців цього року ДП Ліси України при падаючому ринку, попри майже мільйону виведених із окупації, замінування, військових дій територій лісів, нам вдалося отримати майже 2 мільярди прибутку.

Фінансові успіхи - наголошує керівник Держпідприємства "Ліси України" - лише один із результатів реформи, що розпочалася рік тому. Тоді було об'єднано понад 200 лісництв країни в єдине підприємство. Правоохоронці активізували боротьбу з незаконними рубками та нелегальним збутом, а лісівники прискорили процеси відновлення зелених територій.

Ігор Давидюк, начальник Ушомирського лісопереробного комплексу: