У вівторок, 26 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію в Одесі після чергової атаки росіян на південь.

Цієї ночі знову було тривожно. Ворог не дає спокою. Прифронтові території Херсонщини потерпали від атак ворога та він продовжував потужно використовувати тактичну авіацію та спрямовувати керовані авіабомби на населені пункти, де руйнуються соціальна інфраструктура, житлові будинки, страждають і гинуть люди. За попередніми даними, за минулу добу є інформація про 3 загиблих та 8 поранених у нашій зоні відповідальності.

"Одещина також потерпала цієї ночі. На цей регіон ворог спрямував ударні безпілотники типу "Шахед". Атака була спрямована знов на припортову і прикордонну інфраструктуру. Є факт загоряння автотранспорту в зоні очкування оформлення, є інформація про 2 постраждалих водіїв, яким надано медичну допомогу. Був серйозний ризик для пасажирів автобуса, який готувався для перетину кордону. Пошкоджено припортову інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску", - додала вона.

Тим не менш, результативність бойової роботи сил ППО надзвичайно висока. Всього 22 "Шахеди" під час нічної атаки були знищені: