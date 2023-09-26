Незаконний виїзд з країни: Демченко розповів про захищеність кордону [ Редагувати ]
У вівторок, 26 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що робить прикордонна служба України для зміцнення захищеності кордону, адже в середньому 30 осіб намагається незаконно покинути країну.
"Спроби незаконно перетнути кордон щоденно продовжується. Це ті спроби, які ми упереджуємо, як поза межами пунктів пропуску, тобто по зеленій ділянці кордону, а також пунктах пропуску", - сказав він.
Але можу також нагадати, що на початку повномасштабного вторгнення таких обмежень, які почали діяти на кордоні зараз не було, спроб незаконно перетнути кордон було значно більше. У середньому ми могли затримувати і 80, і 90 порушників.
"Зараз фактично спроб менше, але на жаль вони залишаються сталими і наші прикордонні наряди, інспектори посилили максимально кордон з країнами Євросоюзу, Молодовою, щоб не допускати незаконного перетину кордону й упереджувати такі спроби", - додав Демченко.
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