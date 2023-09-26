Скільки "шахедів" збила ППО цієї ночі [ Редагувати ]
В ніч на вівторок, 26 вересня, окупанти вкотре атакували Україну, запустивши 38 дронів-камікадзе. 26 з них вдалось збити силам протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомили у Повітряних силах України.
Так, у ніч на 26 вересня російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed". Зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - рф, мис Чауда - Крим).
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 ударних БпЛА "Shahed-136/131.
По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи. За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад сорок літаковильотів, двадцять із них – на вогневе ураження противника.
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