Україною шириться тривога: Ігнат розповів про загрози [ Редагувати ]
У вівторок, 26 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, з чим повʼязана ранкова тривога, яка шириться Україною.
"Я закликаю тих, хто хоче оперативну інформацію, стежити за нашим Telegram-каналом, там ми оперативно повідомляємо всю інформацію про ракетні небезпеки", - сказав він.
От щойно зʼявилась повідомлення про загрозу застосування ударних БПЛА у Дніпропетровській області. А також ракетна небезпека зберігається через активність ворожої авіації. Це може бути й балістика.
"Ранок, зазвичай більша їх активність стає, з'являється близько 30 повітряних цілей на моніторах червових сил, ми бачимо там до 10 безпілотників, а також 20 може бути літаків тактичної авіації, які можуть застосовувати керовані авіаційні ракети, керовані авіабомби, протирадіолокаційні ракети. Тому, там де є тактична авіація, її висока активність - теж буде оголошено повітряну тривогу", - додав він.
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