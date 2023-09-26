Військовий кухар Роман Гордійко поділився історіями про свої будні на фронті [ Редагувати ]
Він вправно справляється і на кухні в бліндажі, і з автоматом у руках. Військовий кухар Роман Гордійко поділився з Євгеном Соломіним історіями про свої будні на фронті. Зараз військовий на ротації. Тож, як готує страви бійцям, а потім разом відбивають ворожі атаки? Послухайте і ви.
Роман нині працює кухарем в одному з підрозділів Держприкордонслужби. У військо потрапив з початку війни. Разом з родиною жив і працював за кордоном. Проте відчував, щось неладне, тож повернувся в Україну, а 24 лютого мобілізувався до війська.
Роман Гордійко, боєць Державної прикордонної служби України:
- Родина не знала, що я добровільно пішов. Родина думала, що як всім роздають повістки, так і мені. - Родина до сих пір не знає?! - Ні, вже знає! Прийшов час.
Злагодження та навчання разом з побратимами Роман проходив на Закарпатті та на Житомирщині. Потім рушили на схід.
Ми на позиціях. О пішов прильот! Ваня, присядь! Отакі от прильоти були. Покажи які осколки прилітали. Отакі от були!
Донеччина уже була у вогні. Вугледарський напрямок нагадував пекло.
Роман Гордійко, боєць Державної прикордонної служби України:
Ну якщо в годину прилітало 3-4 вистріла - то це спокійно. А вже потім ти і руку не міг висунути з окопу. Вважайте, якщо висунув руку - лишаєшся без руки.
Окупанти штурмували позиції оборонців по кілька разів на день. Обстріли припиняли лише, коли перезаряджали зброю.
Кілька місяців безрезультатних штурмів, і окупантів відкинули. Роман у цей час випадково повернувся до своєї давньої професії - став кухарем. Але тепер вже військовим.
На війні кухарям доводилось готувати, не випускаючи з рук автомат. Бо росіяни - вороги підступні.
По нас сьогодні прилетіло 48 і 18 ракет! Так?! З нас там зробили решето. Машини всі постраждали. Славу Богу, з людьми все добре!
На війні проте, були і світлі миті. В перервах між боями.
Перевага у тому, що ми на своїй землі! Хлопці вмотивовані тим, що хочуть свою родину захистити.
Нині бойовий кухар на ротації. Продовжує готувати та годувати прикордонників одного з підрозділів. Та будь-якої готовий знову взяти зброю до рук.
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