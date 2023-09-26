Немає укриття - не буде навчання. У селищі Калинівка, що на Київщині, батьки учнів місцевого ліцею обурені тим, що за рік і 8 місяців повномасштабної війни там і досі немає нормального укриття. Чому затягнули з будівництвом? Роман Барашев розбирався в ситуації.

Ми дуже хочемо, щоб наші діти навчалися офлайн.

Батьківські збори - у дворі Калинівського ліцею. Присутні не стримують емоцій.

Нам нема куди заховаться... От я живу в двоповерховому будинку. У мене дитина, якій 7 років, вона знає, що треба взять подушки, накритися і сісти біля холодильника біля стіни.

Батьки неодноразово зверталися і до директора, і до депутатів з тим, щоб укриття якомога швидше будувалося. На сьогодішній день - це найголовніша проблема - зберегти наших дітей під час воєнних атак.

Такий вигляд має укриття ліцею. Приміщення без вікон, де може вміститися максимум до 30-ти дітей.

Це по типу правила двох стін. Це укриття, яке працює з минулого року... Школа у нас потужність на 800 чоловік. Але по факту наші діти не могли відвідувати. Раз в два тижні ми ходили до школи.

Це укриття плюс подібні кімнатки у сусідніх будівлях торік дозволяли під час повітряної тривоги розмістити одночасно лише 90 ліцеїстів. Тому більшість учнів займалися офлайн по черзі - раз-два на тиждень. Зараз, коли уряд заборонив навчати дітей там, де нема укриттів, батьки не розуміють, чому у Калинівському ліцеї дітям досі нема де сховатися.

Яніна Єрмоленко, голова батьківського комітету:

Починаючи з квітня, ми подавали запити в селищну раду - ніяких офіціальних документів нам не надали з приводу будівництва укриття...

Під будівлею ліцею - ґрунтові води, пояснює директор ліцею, тому проект будівництва просторого укриття вийшов складнішим, ніж очікували на початку - на його реалізацію потрібен час.

Оксана Петренко, директорка Калинівського ліцею:

Ми отримали експертну оцінку. Після того було оголошено тендер. 36 мільйонів буде коштувати це укриття. Воно буде 3 метри висотою, а не просто підвал, там можна буде робити кінозал, різні розваги для дітей.

Це викопують дерева для того, щоб з понеділка розпочати будівельні роботи. От з цього краю - тут буде укриття на 1000 дітей.

Голова Калинівської сільради запевняє батьків - ліцей із новим укриттям відкриється на початку нового року.

- Коли його побудують?- У другому півріччі діти повинні піти в школу. Не в дві зміни, не в три, а в одну. Наразі будівельники переконують, що все зроблять.

Юлія Олексенко, голова Калинівської сільради:

В Київській області жоден не побудований новий об'єкт укриття. Всі, що існують -- це ремонтні роботи існуючих чи підвалів. А це іде нове будівництво, розраховане на 1000 осіб. Коли там немає шкільного процесу, щоб укриття використовувалося і для цивільного населення. Близько 10 мільйонів ми зараз кинули на цей об'єкт для того, щоб розпочати будівництво.

А такий вигляд має укриття в Данилівській гімназії, де до січня, можуть навчати частину школярів із Калинівського ліцею. Воно здатне вмістити до півтичсячі дітей, каже директорка.

Альона Монько, директор Данилівської гімназії:

Наші дошкільнята перебувають ось тут. Ось, будь ласка, тут у нас з 2-го по 6-й, є робочі місця. Будували разом, переживали, щоб було безпечно і комфортно. Ми приймаємо всі виклики сьогодення. Будемо працювати, щоб діти мали змогу навчатися.

Батькам запропонували на вибір - тимчасове навчання в цій гімназії чи навчання онлайн. Дві третини батьків відмовилися від поїздок до гімназії - від Калинівки до Данилівки - 4 кілометри.

Вона плаче, чому я повинна сідати в автобус, їхати бог зна куди далеко, менші діти мої взагалі не можуть піти в садочок, тому що немає укриття.

Батьки сподіваються - укриття в ліцеї нарешті побудують, школярі зможуть сісти за парти, і хвилюватися за безпеку дітей у випадку повітряних тривог не доведеться.