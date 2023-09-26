Два "Онікси" влучили в припортову інфраструктуру - і зруйнували зерносховища.

Одеса - знову під атакою ворожих безпілотників. Вночі росіяни запустили по місту "Шахеди". Дрони-камікадзевлучили в припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок. 6 фур зайнялися. Пожежу рятувальники вже загасили. Сили протиповітряної оборони збили більшість дронів.

До слова, жителі Одеси ще не оговталися від обстрілів в ніч проти понеділка. Напередодні окупанти скерували на місто "Калібри", "Онікси" й "Шахеди". Внаслідок цього двоє людей загинули, зруйновані Морський вокзал, зерносховища, пошкоджені житлові будинки та підприємства. Докладніше - далі.

Масована комбінована атака. Із застосуванням ударних дронів, високоточних ракет типу "Калібр" та надзвукових - типу "Онікс": таку ніч пережила Одеса. Усі дев'ятнадцять "Шахедів" знищили сили протиповітряної оборони, також були ліквідовані одинадцять "Калібрів" із дванадцяти.

Наталія Гуменюк, начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України:

Результат бойової роботи наших протиповітряних сил був надзвичайно високий - незважаючи на те, що ворог застосовував тактику складних маршрутів, маневрів ракетами і намагався заплутати сили протиповітряної оборони. Зокрема, ракети заходили в інші регіони, а потім поверталися до Одещини.

Два "Онікси" влучили в припортову інфраструктуру - і зруйнували зерносховища. Під завалами загинули двоє місцевих працівників. Поруч - ракета "Калібр" поцілила в будівлю Морського вокзалу. Він також зруйнований.

Ворог намагався поцілити, мотивуючи це тим, що там знаходиться центр прийняття рішень. Насправді це просто руйнування цивільної інфраструктури.

Постраждав і сусідній двадцятиповерховий готель - він не працював уже багато років. У будівлі спалахнула пожежа.

Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:

В п'яти різних осередках була пожежа на загальній площі понад дві тисячі квадратних метрів. Поки повністю не ліквідували пожежу, працювали до ранку. Звичайно, висновки вже будуть робити експерти, але візуально - будівля вже не придатна до подальшого використання.

Військові зазначають: напад був дуже потужним, підступним - окрім корабля для атаки з моря ворог залучив і підводний човен. Над Одесою зав'язався повітряний бій.

Наталія Гуменюк, начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України:

Складні маршрути передбачали, що ракети будуть заходити через житлові квартали, через промислові зони. Саме через це збиття ракет призвело до певних руйнувань - і падіння уламків подекуди спричиняли пожежу.

Руйнувань таким чином зазнали два промислові підприємства. Під час російського нападу у приміщеннях перебували охоронці.

Юрій Коротчак, директор промислового підприємства:

Головне, що люди не постраждали, бо це була перша година ночі. Загорілася сусідня будівля після прильоту ракети. Вибуховою хвилею воно зруйнувало нам несучі стіни і хвиля пішла як би на виробничий оцей цех.

А в приватному секторі навпроти - у будинках повибивало вікна. Олександра Філіна дивом не поранило - він саме спав біля вікна. Зараз збирає уламки скла та звертається до російської влади.

Олександр Філін, мешканець постраждалого будинку:

Засранцы! Засранцы! Больше не могу. Я тоже вот русский по национальности, но такого свинства я не понимаю. Ну, по-другому не назову.

Крім того, в одеській мерії кажуть, що внаслідок рашистської атаки постраждали об'єкти в історичному центрі міста, що є охоронною зоною ЮНЕСКО. Уламками скла також було травмовано жінку - їй надано медичну допомогу.