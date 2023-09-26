Київський обласний центр ментального здоров'я отримав нове обладнання для реабілітації [ Редагувати ]
Київський обласний центр ментального здоров'я отримав нове обладнання для реабілітації. Воно має допомогти людям, які пережили окупацію, упоратися з психологічними проблемами. Деякі тренажери пацієнти вже випробували. Валерія Глущенко - докладно.
Павло, пацієнт Київського обласного центру ментального здоров'я:
Після двох неділь окупації ми відчули потребу в продуктах. В селищі було багато малих дітей, навіть грудніки були, а продуктів не було. Був створений гуманітарний коридор й ми виїхали до Радимиша, складно було виїжджати, бо з нами ще були поранені хлопці.
Павло згадує перші дні повномасштабного вторгнення росії. Колони ворожої техніки сунули на Київ і обстрілювали населені пункти поблизу столиці. Жахи тих днів досі переслідують чоловіка. Павло вже не вперше проходить реабілітацію у Київському обласному центрі ментального здоров'я.
Павло, пацієнт Київського обласного центру ментального здоров'я:
Психологічне пережите було навантаження і саме ті моменти, які не давали певний час відчувати себе комфортно у суспільстві. Поділившись тими турботами з лікарями, ми проходимо певні процедури, які покращують емоційний й фізичний стан.
Аби психологічна реабілітація мала кращий ефект, благодійники передали медцентру нове обладнання. На одному з тренажерів - уже займається Павло. Лікар-невролог, каже, це обладнання швидко відновлює рухливість пацієнта.
Андрій Тимченко, лікар-невролог Київського обласного центру ментального здоров'я:
Це обладнання вобрало в себе, я б сказав, ну майже всі досягення в кінегіології. Які існують на сьогоднішній день. Кінезія - це рух. Терапія - лікування. Дійсно, за допомогою цього апарату ми зможемо поставити наших бійців.
Валерій упевнено підіймається та спускається сходами. Чоловік втратив ногу кілька місяців тому у боях під Бахмутом. Втім перші результати лікування та реабілітації - вже помітні.
Валерій, пацієнт Київського обласного центру ментального здоров'я:
По сходах вже, як ви бачили, спускаюсь. З одною милецею можу й по коридору ходити, але все одно придержуюсь. Але без неї лише шаг-два.
Медики показують нам також інше обладнання, завдяки якому - переконані - ефект від реабілітації постраждалих буде кращим.
Діна Грицай, завідувачка відділення медико-психологічної реабілітації Київського обласного центру ментального здоров'я:
Маємо такий диск в себе. Для балансування. Це диск Фрімана. Він покращує рухливість та вестибюральний апарат, що дуже доречний для категорії пацієнтів з якими ми працюємо.
Катерина Гура, психологиня Київського обласного центру ментального здоров'я:
Метою системи Рахаком є поліпшення продуктивності пацієнта з різними розладами когнітивних розладів та функцій. Зараз це дуже інтерактивно, цікаво й просто та комплексно. Програми змінюються залежно від того чи пацієнт проходить рівень, чи ні.
Тетяна Пономаренко, генеральна директорка у КНП КОР "Київський обласний центр ментального здоров'я":
Це ребілітаційне обладнання, яке дуже важливе для проведення комплексної консультації бійців, ветеранів та цивільного населення. І це дуже важливо для наступного укладання договорів з Національною службою здоровʼя України. Що дасть можливість додатково заробити кошти на діяльність підприємтва.
Також у центрі мають намір завершити ремонт, аби проходити реабілітацію пацієнти могли ще у комфортних умовах.
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