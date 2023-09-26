Цей тест - лише перший крок і не є клінічним висновком про стан пацієнта.

Не дати стресу стати хронічним. Це завдання максимум нині для кожного українця. Бо як не крути, війна, ракетні загрози та невизначеність руйнують психіку.

Центрів фізичної реабілітації в нашій країні більшає, а от місць морального розвантаження та спеціалістів, які могли би допомогти стабілізувати психічний стан людини, бракує.

Важливий і метод реабілітації. Аби все правильно підібрати, на Волині проводять тестування на стресостійкість. Що це за тест? Подробиці в наступному сюжеті.

Дмитро був поранений на фронті 30 серпня. До того, як потрапив на Волинь, побував у 4 лікарнях.

- Ви не втрачаєте здатності зосереджуватися і ясно мислити: зовсім ні, дуже рідко, іноді, часто, майже завжди? - Часто.

Чоловік проходить короткий тест на стресостійкість.

Олександра Первова, невропатолог лікарні:

Я маю таку шкалу стресостійкості за Коннором-Девідсоном... Ми спостерігаємо, чи може наш пацієнт долати стрес за допомогою його внутрішніх факторів.

Дмитро лікується у неврологічному відділенні. Розповідає: після контузії йому постійно дзвенить у голові. А ще - мучить безсоння.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

По 2-3 години вночі сплю. Мені лікують, крапають, колють, пігулочки - процес іде… Операцію вже зробили, вже весь зайвий метал з мене вийняли, я вже не залізна людина.

Поранений чоловік пробіг майже 5 кілометрів. Дорогою до машини, розповідає, не відчував нічого.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Це було виконання бойового завдання на сході в районі Авдіївки... Я з пробитою спиною за кермом, товариш без пальця, з контузією, з уламками в спині - нам добряче там прилетіло.

І ось - підсумки тестування.

Олександра Первова, невропатолог лікарні:

Вийшло 37 балів. У Вас висока стресостійкість, що дуже добре для Вас.

Опитування тривало хвилин із 15. Проте цей етап важливий для лікування. Медики мають розуміти,чи є у пацієнта проблеми.

Олександра Первова, невропатолог лікарні:

Виникає важкість у лікуванні. Бо якщо людина сама не прагне до цього, вона переживає, вона стресує, вона не вилікується, йде самонавіювання про те, що це вже кінець, і вже нічого не допоможе. Тобто немає цієї адаптації до стресу, вона сама себе заганяє в глухий кут.

Цей тест - лише перший крок і не є клінічним висновком про стан пацієнта. Втім, діагностування стресостійкості допоможе усім, хто має психотравми.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Люди приїжджають і кажуть: я не можу ходити по місту. Я бачу, як люди живуть, люди дихають на повні груди. Каже: я сплю в бліндажі, а вони п'ють у ресторанах і барах. У них усе добре, в них війни нема. Тому саме цей дисонанс і буде викликати роздратування у військових. Я вже звик, що щодалі від фронту, то люди відводять очі від військових.

Та потерпають не тільки ті, хто на фронті. Через втрату рідних чи житла людей, які зазнали психотравм, більшатиме. А лікування минатиме легше, якщо фахівці розумітимуть, що треба працювати не лише з фізичним, а і з ментальним здоров'ям..