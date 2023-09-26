Як працює найближча до нуля арта під Соледаром та Бахмутом: репортаж з передової [ Редагувати ]
Протягом доби авіація Сил оборони та артилерія завдали щонайменше 11 ударів по районах зосередження росіян. Відмінусували дев'ять їх артустановок, зенітно-ракетних установок, станцію РЕБ та склад з боєприпасами. Повідомляють у Генштабі.
Воєнкор Руслан Смєщук каже, що саме на артилерію припадає до вісімдесяти відсотків знищених росіян. Як працює найближча до нуля арта під Соледаром та Бахмутом - він побачив на власні очі. Його ексклюзивний репортаж - далі.
Це Соледарський напрямок, за декілька кілометрів - передова. За вікном проносяться села знищені ворожими снарядами та ракетами.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Ну от сам процес доїжджання до бойової позиції - це так би мовити окрема пригода. Адже тут їздити потрібно швидко, місцями дуже швидко….а дороги тут дуже погані. І це фрагмент такої фронтової логістики, щоденної логістики.
Ми їдемо до розташування польової артилерії. Ці хлопці - найближча до нуля арта, ще ближче тільки мінометники. Передова тут гримить.
- А це що зараз? - Це наші вертушки, підтримуюють, мабуть, піхота на штурм пішла.
Але вертушки бувають не тількі наші. Росіяни на цьому напрямку попри втрати - намагається атакувати та проривати оборону. Марно.
Ярема, військовослужбовець ЗСУ:
Цих 2 дня дуже напружена ситуація. Трохи далі від нас чутно як хлопці наступають. Ми більше працюємо осколками, по піхоті і ше працюємо по минометам. Які працюють по нашій піхоті.
Хлопці чекають на координати по стрільбі, снаряди важливий тут ресур - і просто в небо - його не вистрілюють.
Валентин, військовослужбовець ЗСУ:
Процентов 90 времени - ожидаем. То ожидаем работу, то ожидаем домой. Уже за время войны привыкли - самый тяжелый час - это последний перед выездом.
І ось батарея отримує координати ворожої піхотної групі - бійці одразу пожвавішали.
Позивний "Фізрук", військовослужбовець ЗСУ:
Наші завдання такі, відсікти ворога, не дати йому просунутись, заборонити дію йому при прориві. А також завдати шкоди йому. Наприклад, починається рух машини, або якісь штурмові діії - ми закидаємо декілька снарядів - і затихає дія.
Відстрілявшись, розрахунок маскує гармату. І знову чекає. Навкруги все гримить.
А прилетіти може в будь-яку мить. Ця ділянка фронту - під постійним моніторингом російських безпілотників.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Російська артилерія шукає нашу арту, простукує, так би мовити пробиває посадки. І от ця вирва, та тут навкруги десятки таких вирв. Це отакий ще один прихід, в надії все ж таки піймати нашу арту. От уламки навіть дуже свіжі - ще не окислились.
Тому головна запорука безпеки - маскування та швидкість вогню. Ці хлопці навчилися стріляти короткими, влучними серіями. Ворог просто не встигає засікти - де саме знаходиться гармата.
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Зараз військовий на ротації. Тож, як готує страви бійцям, а потім разом відбивають ворожі атаки? Послухайте і ви.
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