Протягом доби авіація Сил оборони та артилерія завдали щонайменше 11 ударів по районах зосередження росіян. Відмінусували дев'ять їх артустановок, зенітно-ракетних установок, станцію РЕБ та склад з боєприпасами. Повідомляють у Генштабі.

Воєнкор Руслан Смєщук каже, що саме на артилерію припадає до вісімдесяти відсотків знищених росіян. Як працює найближча до нуля арта під Соледаром та Бахмутом - він побачив на власні очі. Його ексклюзивний репортаж - далі.

Це Соледарський напрямок, за декілька кілометрів - передова. За вікном проносяться села знищені ворожими снарядами та ракетами.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ну от сам процес доїжджання до бойової позиції - це так би мовити окрема пригода. Адже тут їздити потрібно швидко, місцями дуже швидко….а дороги тут дуже погані. І це фрагмент такої фронтової логістики, щоденної логістики.

Ми їдемо до розташування польової артилерії. Ці хлопці - найближча до нуля арта, ще ближче тільки мінометники. Передова тут гримить.

- А це що зараз? - Це наші вертушки, підтримуюють, мабуть, піхота на штурм пішла.

Але вертушки бувають не тількі наші. Росіяни на цьому напрямку попри втрати - намагається атакувати та проривати оборону. Марно.

Ярема, військовослужбовець ЗСУ:

Цих 2 дня дуже напружена ситуація. Трохи далі від нас чутно як хлопці наступають. Ми більше працюємо осколками, по піхоті і ше працюємо по минометам. Які працюють по нашій піхоті.

Хлопці чекають на координати по стрільбі, снаряди важливий тут ресур - і просто в небо - його не вистрілюють.

Валентин, військовослужбовець ЗСУ:

Процентов 90 времени - ожидаем. То ожидаем работу, то ожидаем домой. Уже за время войны привыкли - самый тяжелый час - это последний перед выездом.

І ось батарея отримує координати ворожої піхотної групі - бійці одразу пожвавішали.

Позивний "Фізрук", військовослужбовець ЗСУ:

Наші завдання такі, відсікти ворога, не дати йому просунутись, заборонити дію йому при прориві. А також завдати шкоди йому. Наприклад, починається рух машини, або якісь штурмові діії - ми закидаємо декілька снарядів - і затихає дія.

Відстрілявшись, розрахунок маскує гармату. І знову чекає. Навкруги все гримить.

А прилетіти може в будь-яку мить. Ця ділянка фронту - під постійним моніторингом російських безпілотників.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Російська артилерія шукає нашу арту, простукує, так би мовити пробиває посадки. І от ця вирва, та тут навкруги десятки таких вирв. Це отакий ще один прихід, в надії все ж таки піймати нашу арту. От уламки навіть дуже свіжі - ще не окислились.

Тому головна запорука безпеки - маскування та швидкість вогню. Ці хлопці навчилися стріляти короткими, влучними серіями. Ворог просто не встигає засікти - де саме знаходиться гармата.