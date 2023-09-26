На українських полях збирають врожай овочів. На Черкащині цьогоріч фермери навіть збільшили кількість посівів під так званий борщовий набір, щоби компенсувати нестачу городини з півдня. У розпалі зараз - збір картоплі. Чи гарно вродила? І яких цін на неї чекати. Ірина Васюра розкаже.

Розумний комбайн вибирає із землі середню та велику картоплю. Така найпопулярніша у покупців. Керує технікою механізатор Володимир Руденко. Розповідає: під картоплею майже 200 гектарів.

Володимир Руденко, механізатор агрофірми:

Стоять ножі, підкопують, по транспортьору виходить картопля наверх, наверху другі транспортьори, на транспортьорах стоять лєпєстки, забирають весь гамуз, грудку відкидають, викопує начисто.

Техніку можна налаштувати і під збір буряка чи цибулі. Загалом лише у цьому підприємстві під овочами майже 300 гектарів землі. Площі збільшили, щоб компенсувати брак культур з півдня. Сорти використовують перевірені і доглядають так, щоб якнайменше залежати від погодніх умов.

Ігор Охріменко, головний агроном:

Не може вона бути погана, по-перше, у нас є полив, сорти вже підібрані давно і врожайність від 40 до 70 тонн, залежно від сорту. Нема дощів - ось поливна машина, включили собі дощ і з цим проблем нема.

Томати та огірки вже зібрали. У землі ще на кілька тижнів лишаються морква та буряк, їх засіяли 40 гектарів. А от картоплю вже везуть для сортування.

Цього сезону зібрати планують 12 тон сортової картоплі.

Світлана Мережина, працівниця агрофірми:

Мало дрібної, багато великої, гарної картопля, врожай сей год хороший.

Зберегти ринкову ціну на якісні овочі вдається за допомогою сучасних овочесховищ. Тут слідкують за температурним режимом та якісний зберіганням культур.

Тарон Григорян, завідувач овочесховищем:

Ми можем во-первих, хранить дольше, качество хранения в сучасних овощехраніліщах совсєм по другому, тоисть практически овощ не отличаєтся в перший месяц и по конец сезона ми продаєм, вона продаеться практически в ідеальному стані.

Загалом Черкащина вважається перспективним регіоном щодо овочівництва. Полів під ці культури в області після повномасштабного вторгнення стало більше на 23 гектари.

Ігор Табурець, голова Черкаської обласної військової адміністрації:

Овочевий набір, що ми його називєамо борщовихй набір, збільшився в часті овочевих культур з 10 до 15 відсотків і тенденція, що саме Черкащина зможе видавати в рік до 350-380 тонн саме цього набору.

А гарний врожай дає надію на прийнятні для споживача ціни. Нині, у порівнянні з минулим роком вартість деяких овочів навіть нижча, кажуть підприємці.