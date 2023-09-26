У вівторок, 26 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак розповіла про програми, які діють в Україні для спрощення працевлаштування людей з інвалідністю.

На сьогодні у держави є такі програми сприянню працевлаштуванню людей з інвалідністю, як компенсацію за пристосування робочого місця для потреби осіб з інвалідністю. Це можуть бути різноманітні підлаштування як безпосередньо на робочому місці (чи стіл, чи компʼютерні програми), так і модифікація приміщення (встановлення пандусів та інші зміни).

"А також і компенсація заробітної плати такої особи. При цьому, розуміємо, що таких заходів завжди недостатньо, не завжди вони працюють ефективно. Про це свідчить статистика, що кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю не зростає. На наш погляд, дуже ефективним засобом, який у світі підтвердив свою ефективність, є доповненням всіх економічних заходів - комплекс соціальних послуг, які може отримувати особа з інвалідністю при працевлаштуванні. Це соціальний супровід при працевлаштуванні та послуги персонального асистента на робочому місці", - сказала вона.