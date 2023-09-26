Працевлаштування осіб з інвалідністю: Марчак розповіла про діючі програми [ Редагувати ]
У вівторок, 26 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак розповіла про програми, які діють в Україні для спрощення працевлаштування людей з інвалідністю.
На сьогодні у держави є такі програми сприянню працевлаштуванню людей з інвалідністю, як компенсацію за пристосування робочого місця для потреби осіб з інвалідністю. Це можуть бути різноманітні підлаштування як безпосередньо на робочому місці (чи стіл, чи компʼютерні програми), так і модифікація приміщення (встановлення пандусів та інші зміни).
"А також і компенсація заробітної плати такої особи. При цьому, розуміємо, що таких заходів завжди недостатньо, не завжди вони працюють ефективно. Про це свідчить статистика, що кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю не зростає. На наш погляд, дуже ефективним засобом, який у світі підтвердив свою ефективність, є доповненням всіх економічних заходів - комплекс соціальних послуг, які може отримувати особа з інвалідністю при працевлаштуванні. Це соціальний супровід при працевлаштуванні та послуги персонального асистента на робочому місці", - сказала вона.
по темі
Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що "Укренерго" наразі не планує вводити графіки відключень світла в Україні
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що українські війська не використовуватимуть далекобійні ракети ATACMS для ударів по території росії
В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк розповіла про цілі окупантів під час атаки цієї ночі
У вівторок, 26 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, з чим повʼязана ранкова тривога, яка шириться Україною
В ніч на вівторок, 26 вересня, окупанти вкотре атакували Україну, запустивши 38 дронів-камікадзе.