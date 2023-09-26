Євросоюз прагне вирівняти торгові відносини з Китаєм. З візитом у Піднебесній побував віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Як налагодженню співпраці між Брюсселем та Пекіном заважають електрокари і як Китай через свою позицію щодо війни в Україні обмежує інвестування у власну економіку? Дивіться далі.

Валдіс Домбровсіс провів у Китаї чотири дні. Візит відбувся менш як за тиждень після того, як Єврокомісія почала розслідування щодо субсидій, які китайський уряд надає виробникам електромобілів. Машини китайського автопрому на європейському ринку коштують у середньому на 20 відсотків дешевше за німецькі чи французькі.

Це нечесна конкуренція, вважають у Брюсселі. І міркують над додатковим митом на електрокари з Китаю. А це далеко не єдиний перекіс на користь Пекіна у двосторонніх торговельних відносинах.

Валдіс Домбровскіс, віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі ЄС:

Торік ЄС зареєстрував рекордний показник двосторонньої торгівлі з Китаєм у 865 мільярдів євро. Але це не дуже збалансовано, тому що торговельний дефіцит ЄС становить майже 400 мільярдів євро. ЄС також повинен захистити себе в ситуаціях, коли зловживають відкритістю.

Ще одна претензія Брюсселю - нове законодавство КНР про зовнішні відносини та боротьбу зі шпигунством. Ці документи забороняють компаніям передавати інформацію, пов'язану з національною безпекою, а також застерігають від дій, що можуть завдати шкоди інтересам Китаю. При цьому про які саме дії чи яку інформацію йдеться - законодавство не пояснює. Це викликає стурбованість у європейських компаній, що працюють у Китаї, каже Добровскіс.

Валдіс Домбровскіс, віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі ЄС:

Багато з них засумнівалися в своїй позиції у цій країні. Вони запитують у себе, чи можуть відносини, які останніми десятиліттями були виграшними для обох сторін, скотитися до взаємопрограшних у найближчі роки. Європейським компаніям складно зрозуміти, чи виконують вони відповідні зобов'язання. І цей фактор значно знижує довіру бізнесу та стримує нові інвестиції в Китай.

Ще одне питання, яке хоче остаточно прояснити Євросоюз - ставлення Китаю до війни в Україні. Пекін досі на офіційному рівні не засудив російської агресії. Ця невизначеність є однією з перешкод для подальшої співпраці між ЄС і Піднебесною, псує міжнародний імідж КНР і гальмує інвестиції до країни, - зазначив Домбровскіс.

Валдіс Домбровскіс, віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань торгівлі ЄС:

Територіальна цілісність завжди була ключовим принципом Китаю в міжнародній дипломатії. Війна росії є прямим порушенням того принципу. Також Китай завжди наголошує, що кожна країна повинна мати право обирати свій шлях розвитку. Тому нам дуже важко зрозуміти позицію Китаю щодо війни росії проти України, оскільки це суперечить засадничим принципам самого Китаю.

Китай досі не закликав росію вивести своє військо з України. Він наполягає на нейтральності і відкидає припущення про продаж зброї в рф. При цьому Пекін наголошує, що має багато спільних інтересів з москвою. У Піднебесній заперечують, що нові закони якось загрожують європейським компаніям у Китаї. І сподіваються, що ЄС зніме обмеження на високотехнологічну продукцію для цієї країни.

Китай не є джерелом ризиків, а скоріше виступає надійною силою для запобігання та їх нейтралізації. Незалежно від того, чи йдеться про підтримку фінансової стабільності, стримування інфляції чи реагування на енергетичну кризу та досягнення екологічної трансформації, Китай є важливим партнером ЄС.

Вихід ЄС з Китаю в ім'я зменшення ризиків насправді означатиме позбавлення можливостей, співпраці, стабільності та розвитку, наголосили в Пекіні. Мовляв, сам по собі цей вихід становитиме ризик, а це нікому невигідно.

Ірина Іванова, кореспондентка: