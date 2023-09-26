"Україна не використовуватиме ATACMS для ударів по території рф" - Данілов [ Редагувати ]
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що українські війська не використовуватимуть далекобійні ракети ATACMS для ударів по території росії.
Про це він сказав в інтерв'ю іспанській газеті ABC.
Ми не використовуватимемо їх (ракети ATACMS - ред.) на території росії, у нас є угоди з цього питання з нашими партнерами.
Він наголосив, що ATACMS застосовуватимуться виключно для захисту території України.
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