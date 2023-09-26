Ніяких графіків не плануємо: в "Укренерго" про відключення світла [ Редагувати ]
Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що "Укренерго" наразі не планує вводити графіки відключень світла в Україні. Для цього є декілька причин.
Наразі хочу підкреслити, що ми ніяких графіків відключень не плануємо. І навіть факт їх оновлення Міністерством енергетики не означає, що вони будуть застосовані, ми просто маємо бути готові.
Як зазначив Кудрицький, для цього є декілька причин.
Ці графіки зараз оновлюються, в тому числі й обленерго. Тому що графіки відключення конкретних споживачів складаються саме на місцях, а не нами, не в "Укренерго". Але вся система якихось аварійних обмежень електропостачання буде краща відбалансована, враховуючи досвід минулого року.
Крім того, Кудрицький каже, що в порівнянні з осінню минулого року зараз набагато більше об'єктів критичної інфраструктури - лікарень, котелень, шкіл, дитсадків, насосних станцій - обладнані автономними джерелами живлення, ніж торік.
Тому у нас в принципі стійкість цієї критичної інфраструктури на місцях зараз набагато вища. Торік навіть великим лікарням не вистачало генераторних потужностей. Ви пам'ятаєте, скільки генераторів потім навезли в Україну під час минулої ракетної і дронової кампанії. Зараз набагато більше об'єктів критичної інфраструктури, на щастя, мають ці автономні джерела живлення.
Він також зазначив, що облаштування об'єктів критичної інфраструктури генераторами не тільки посилює стійкість інфраструктури, а ще й дає необхідну гнучкість, "якщо раптом треба буде якісь графіки застосовувати".
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