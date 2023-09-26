У Херсонській області за наведенням Служби безпеки України українські воїни вразили тимчасовий пункт управління окупантів. Внаслідок чого ліквідовані 8 російських офіцерів, а ще 7 поранені. Про це повідомили джерела в СБУ.

Джерела видання в спецслужбах поділилися ексклюзивним відео нещодавньої "бавовни" у тимчасовому пункті управління росіян під Херсоном.

Так, завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS вразила окупантів в той момент, коли ті проводили щоденну нараду. На зібранні були російські офіцери 24-го мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

Після успішного удару ліквідовані 8 російських офіцерів, а ще 7 поранені.