Майже два десятки вівчарок передали Україні благодійники з Нідерландів [ Редагувати ]
Підкріплення у кінологічному центрі Кропивницького. Майже два десятки вівчарок передали Україні благодійники з Нідерландів. Троє собак уже розпочали підготовку зі своїми наставниками. На тренуванні побувала наша кореспондентка Олена Бринза.
Бельгійська вівчарка "Малінуа" Джоші, новачок кінологічного центру в Кропивницькому, робить свої перші успіхи у підкоренні бар'єрів.
Сергій Луненко, заступник начальника кінологічного центру поліції Кіровоградської області:
Він дуже такий прудкий, бачите, хоче вже схопити щось, це в цій діяльності нашій приємно, це значить, собака піддається командам, буде працювати в майбутньому, виконувати ті чи інші завдання.
А це вже за виконану вправу отримує заоохочувальні обіймашки від наставниці - голландська вівчарка Ункас.
Інна Могилан, молодша інспекторка-кінолог:
Почали частенько бувати вдвох, підемо собі на прогулянку, займаємося з апортиками, також даємо ласощі, виходимо сюди на площадку знайомимося з ним. Вони приїхали з дуже доброю апортировочною системою, дуже.
Трьох молодих вівчарок безоплатно передала кінологічному центру в Кропивницькому благодійна організація "Фонд Говарда Баффета" з Нідерландів. Тваринам - від року до півтора.
Артем Матвєєв, начальник кінологічного центру поліції Кіровоградської області:
Вони будуть шукать у нас зброю, вибухівку, наркотичні речовини і пошук трупів і людських залишків також дуже актуальний напрямок зараз. Це нові робочі якості, це нові крові, які прийшли в мій кінологічний центр, що дасть нам можливість тіки ставати краще і розвиватися в цьому напрямку.
Транспортувати новеньких службових собак у Кропивницький, а також тренувати їх - допомагає кінолог зі стажем - волонтер з Німеччини.
Матіас Вінкельнйохан, волонтер-кінолог з Німеччини:
Тут, у Кропивницькому, з Артемом ми разом тренуємо собак для пошуку зброї, вибухівки, наркотичних речовин. А ще вчимо псів працювати по сліду. Я також співпрацюю тут з кінологами-спецпризначенцями, а в інших регіонах України - з Національною гвардією, з армією та різними силовими структурами, де є собаки і де потрібна моя допомога.
Разом з Матіасом - його вірна вівчарка Шеф. Вона демонструє вміння шукати умовну вибухівку в автівці. Набір замінників вибухових речовин для тренування собак кінологічний центр також отримав від фонду.
Артем Матвєєв, начальник кінологічного центру поліції Кіровоградської області:
Але воно не є вибухово-небезпечною речовиною, запах такий же.
Пошукові здібності демонструє також чотирилапа напарниця начальника кінологічного центру - Шеррі.
Така співпраця дає можливість покращити роботу кінологічної служби, кажуть поліцейські. А ще порівняти підходи та результати.
Артем Матвєєв, начальник кінологічного центру поліції Кіровоградської області:
В Німеччині собаки полюбому живуть з кінологом вдома, тобто держава тобі привозить, ставить бар'єр тільки з тобою, це перше, друге - вони будь-яку службову собаку першим ділом навчають на захист. Собака в будь-якому випадку повинна вміти захистити свого кінолога і в нього собака працює по такому цікавому напрямку: пошук людей на відкритій місцевості, що теж для нас досить цікаво повчитись.
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