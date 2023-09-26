Підкріплення у кінологічному центрі Кропивницького. Майже два десятки вівчарок передали Україні благодійники з Нідерландів. Троє собак уже розпочали підготовку зі своїми наставниками. На тренуванні побувала наша кореспондентка Олена Бринза.

Бельгійська вівчарка "Малінуа" Джоші, новачок кінологічного центру в Кропивницькому, робить свої перші успіхи у підкоренні бар'єрів.

Сергій Луненко, заступник начальника кінологічного центру поліції Кіровоградської області:

Він дуже такий прудкий, бачите, хоче вже схопити щось, це в цій діяльності нашій приємно, це значить, собака піддається командам, буде працювати в майбутньому, виконувати ті чи інші завдання.

А це вже за виконану вправу отримує заоохочувальні обіймашки від наставниці - голландська вівчарка Ункас.

Інна Могилан, молодша інспекторка-кінолог:

Почали частенько бувати вдвох, підемо собі на прогулянку, займаємося з апортиками, також даємо ласощі, виходимо сюди на площадку знайомимося з ним. Вони приїхали з дуже доброю апортировочною системою, дуже.

Трьох молодих вівчарок безоплатно передала кінологічному центру в Кропивницькому благодійна організація "Фонд Говарда Баффета" з Нідерландів. Тваринам - від року до півтора.

Артем Матвєєв, начальник кінологічного центру поліції Кіровоградської області:

Вони будуть шукать у нас зброю, вибухівку, наркотичні речовини і пошук трупів і людських залишків також дуже актуальний напрямок зараз. Це нові робочі якості, це нові крові, які прийшли в мій кінологічний центр, що дасть нам можливість тіки ставати краще і розвиватися в цьому напрямку.

Транспортувати новеньких службових собак у Кропивницький, а також тренувати їх - допомагає кінолог зі стажем - волонтер з Німеччини.

Матіас Вінкельнйохан, волонтер-кінолог з Німеччини:

Тут, у Кропивницькому, з Артемом ми разом тренуємо собак для пошуку зброї, вибухівки, наркотичних речовин. А ще вчимо псів працювати по сліду. Я також співпрацюю тут з кінологами-спецпризначенцями, а в інших регіонах України - з Національною гвардією, з армією та різними силовими структурами, де є собаки і де потрібна моя допомога.

Разом з Матіасом - його вірна вівчарка Шеф. Вона демонструє вміння шукати умовну вибухівку в автівці. Набір замінників вибухових речовин для тренування собак кінологічний центр також отримав від фонду.

Артем Матвєєв, начальник кінологічного центру поліції Кіровоградської області:

Але воно не є вибухово-небезпечною речовиною, запах такий же.

Пошукові здібності демонструє також чотирилапа напарниця начальника кінологічного центру - Шеррі.

Така співпраця дає можливість покращити роботу кінологічної служби, кажуть поліцейські. А ще порівняти підходи та результати.

Артем Матвєєв, начальник кінологічного центру поліції Кіровоградської області: