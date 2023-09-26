У росії повідомляють про вибухи [ Редагувати ]
У вівторок вранці, 26 вересня, у російському місті Таганрог Ростовської області пролунали вибухи. Про це повідомляють російські Telegram-канали.
За даними російських джерел, жителі Таганрогу повідомили про щонайменше два вибухи.
В мережі публікують фото слідів у небі над містом після вибухів.
Детальної інформації наразі немає.
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