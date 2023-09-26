На Вінниччині садівники розміщують на фруктах патріотичні малюнки [ Редагувати ]
Яблука перемоги. На Вінниччині садівники розміщують на фруктах патріотичні малюнки. Це і тризуб, і вишиванки, і навіть літаки F-16. Наліпки, які для цього використовують - екологічні. Про вінницькі яблука знають навіть за кордоном, каже наша кореспондентка Юлія Корчевська.
У цьому садку у розпалі збір врожаю. Яблука цьогоріч вродили рясно, кажуть працівники.
Урожай цього року дуже славний! Дуже багато. Дуже гарні, соковиті!
Руслан Заіка, агроном фермерського господарства:
Завдяки помірній зимі та відносно вологій весні - урожай в нас рекордний.
Кожен фрукт працівники дбайливо зривають та складають до ящиків.
Ці яблука незвичайні - їх фермери називають "Яблуками перемоги". Бо на кожному - ексклюзивний напис.
Наталія Слободяник, бригадирка фермерського господарства:
Секрет наліпки: вона, по-перше, екологічно чиста й ніякої шкоди яблучку не дає. Від початку наклеювання ми чекаємо 7- 8 днів і потом забираємо наліпочку. Сонечко дає таку реакцію. Воно червоніє. А там, де наліпка - залишається зелений слід.
Ідея виростити незвичайні яблука у садівників зʼявилася зо пʼять років тому. Спочатку - це були смайли. Тоді ж аграрії побачили результат. Неординарні яблука вмить зникали з полиць магазинів. Та війна змінила акценти. Тепер яблука дозрівають вже із Гербом України, абревіатурою ЗСУ, літаками F-16 та орнаментами української вишиванки.
Руслан Заіка, агроном фермерського господарства:
Для підтримки Збройних сил України ми почали наклєювати F-16, ЗСУ. Більше почали й з тризубом.
Наталія Слободяник, бригадирка фермерського господарства:
Це патріотичні яблука, так як в Україні війна - ми піддержуємо. Це - своєрідна підтримка патріотизму й духу України.
Та для такого креативу годяться яблука не всіх сортів.
Руслан Заіка, агроном фермерського господарства:
Більш вдалими для цієї процедури є такі сорти як Лігал та Чемпіон. Єкспериментували й з іншими, але трошечки не вдавалося.
Врожай із присвятою нашим оборонцям - відомий не лише в Україні, а й далеко за її межами.
Руслан Заіка, агроном фермерського господарства:
Були замовлення з Одеси, Харків, Дніпро, навіть було спецзамовлення з посольства Нідерландів. При підписанні договору про передачу літаків F-16 - наші яблучка з наліпкою F-16 також брали участь.
Виручку від продажу ексклюзивних яблук власники фермерського господарства донатять на потреби ЗСУ. І мріють колись підкорити європейський ринок збуту. Але вже із новим написом: "Перемога".
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