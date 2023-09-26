Про неї складають легенди: чим відома волонтерка з позивним "Комбриг" [ Редагувати ]
Оборонці України шанобливо називають її "Миколаївна". І дали позивний "Комбриг". А вона - знає всіх поіменно. На позиціях про волонтерку Наталю з Миколаївщини складають легенди. Чому? І за що прославилася - розкажемо далі.
Наталя Паренюк - жителька Миколаївщини:
Пиріжки печемо на Херсонський напрямок для наших діточок, для наших хлопчиків.
Від ранку пані Наталя порається на кухні. Готує на позиції обід.
Наталя Паренюк - місцева мешканка:
Даже супчик з фрікаделічками зробила, щас ще буде овочеве рагу ще зроблю.
Наталя Паренюк, місцева мешканка:
Ось такими такими позиціями ми, відеречками ми готуємо.
Наталі допомагає донька Ольга. Господині одразу міркують і про вечерю для бійців.
Наталя Паренюк - жителька Миколаївщини:
Зробили салатик під шубою та холодчик.
Водночас на подвір'ї фарбують тканину для маскувальних сіток.
Шукаємо всьому нашому селу, де в кого є якісь простирадла, простині, десь щось красимо, такі кольори, щоб був колір нашої землі.
Наталя Паренюк - жителька Миколаївщини:
Сіточки плетемо, бо дуже надо, дуже потрібні сітки, хлопці чекають, кожну клітиночку, кожну позицію.
До пані Наталі приїздять бійці з різних міст. Волонтерка вже стала легендою.
Наталя Паренюк, жителька села:
Вже більше 150 десь так є…. Їдуть з різних міст. А було вообще колись приїхали з Сумської і кажуть: "Це ви Миколаївна?". Я кажу так. А вони: "Миколаївна, а ми Вас знаємо".
Про дорослих чоловіків жінка піклується, як про рідних дітей. З ними разом радіє успіхам, засмучується, якщо є втрати.
Наталя Паренюк, місцева мешканка:
Пробачте за сльози, але в мене не має ні батька, ні сина, ні брата, а ці хлопчики всі мої дітки. Люблю їх як своїх. Я жду їх кожного дня. Бо важко ждати з позицій, коли вони приїдуть.
Вдячні бійці навіть дали волонтерці позивний – "Комбриг". Адже жінка підтримує їх з перших днів великої війни. Її не спинити ні обстрілами, ні темрявою - жартують односельці.
Павло Саган, житель села:
Вона їсти військовим. Ще й доставкою на дом. Я кажу, не ліпіть сьогодні вареники, відпочиньте, а вона: "Я ж обіцяла і на мопеді по темряві".
Коли ж херсонців спіткало лихо через підрив окупантами каховської ГЕС, пані Наталя підставила плече і їм.
Павло Саган, житель села:
В кожне село стараються, щось дадуть, і брезенти на хату перекрити. Тут і хліб пекли. Тут ціла пекарня була.
На запитання, звідки бере сили працювати вдень і ввечері, без вихідних - Наталя відповідає просто.
Наталя Паренюк, жителька села:
Дуже мені приємно, що нас чекають. Що діти чекають наші сітки і волонтери відвозять одразу на передову.
Жінка молиться за кожного з оборонців. І мріє, щоб всі вони повернулися додому з перемогою.
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