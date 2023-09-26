Окупанти атакували припортову інфрастуктуру Одещини: нові подробиці удару [ Редагувати ]
Окупанти атакували припортову інфраструктуру Одещини в Ізмаїльському районі. Про наслідки атаки рф розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" голова Ізмаїльської районної державної адміністрації Родіон Абашев.
"Станом на зараз (11:30 ред.) постраждали 2 людини. Вони знаходяться в лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу", - каже Абашев.
Абашев додав, що зараз працює комісія, яка розглядає збитки.
"Відомо, що є влучання в припортову інфраструктуру. Є декілька вантажівок: 6 згоріло, 30 мають пошкодження. Було десь 3-4 удари. Більшу частину дронів було збито ППО", - каже він.
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