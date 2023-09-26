"Ми отримаємо ракети ATACMS": аналітик зробив важливу заяву [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Чому США тягнуть з передачею ракет ATACMS для України та чи наважиться адміністрація Джо Байдена відправити їх до України розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" голова "Інституту Американістики", аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов.
"Ми повинні розуміти, що є певні тенденції, які є для всієї допомоги, зокрема з боку США. Мені здається, є певні фактори, які впливають на процес прийняття рішень. Перше: упевненість у тому, що Україна може керувати цією технікою, зброєю, обладнанням. Друге: що це не потрапить до рук ворога, до рук росіян. Коли вони отримають цю впевненість, то процес пришвидшиться", - каже аналітик.
Він додає, що процес по цим двом аспектам вже є.
"Насправді, ми отримаємо ці ракети (ATACMS - ред.) але адміністрація Байдена, або не буде говорити про це, або не буде говорити про їх кількість. Ми отримаємо ці ракети, але питання часу, питання логістики і питання того, аби росіяни не зрозуміли їхню кількість", - вважає аналітик.
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